Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? Yılbaşında seyahat yasağı olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün? Yılbaşında seyahat yasağı olacak mı?

Kabine toplantısı sonrası açıklanan yılbaşı gecesi kararıyla ilgili vatandaşlar, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yılbaşı 4 gün yasak mı sorularını araştırmaya başladı.

Hafta içi ve sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yılbaşında nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasakların devam edeceği sinyalini vermişti.

Gerçekleştirilen Kabine Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya açıklık getirdi.

Yılbaşında plan yapmak isteyen vatandaşlar, yılbaşı gecesi sokağa çıkmak yasak mı sorusunu araştırıyor.31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak günleri hakkında soruları yoğun bir şekilde aranıyor.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 yılının bitişi ve 2021 yılının gelişiyle birlikte heyecanla beklenen yeni yıl 31 Aralık Perşembe günü 00.00'da kutlanacak.

YILBAŞINDA YASAK VAR MI, KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, toplam dört gün sürecek sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde geçerli olacak.

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Yılbaşında yürürlükte olacak sokağa çıkma yasağının detayları henüz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Bundan önce uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkal, market, manav ve kuruyemişçiler belirli saatler arasında açık olmuştu. Yılbaşı sokağa çıkma yasağında da aynı şekilde işletmelerin açık olması bekleniyor.

YILBAŞINDA SEYAHAT ETMEK YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlama saatleri dışında seyahat etme yasağı söz konusu değildi. Ancak yılbaşı için tatil planı yapanların yasak saatlerinden önce seyahat etmesi gerekmektedir.

Kısıtlama saatleri boyunca yalnızca zorunlu hallerde seyahat edilebilmektedir.

Yeni bir karar çıkmazsa herkes için geçerli olan bir şehirler arası seyahat kısıtlaması henüz bulunmuyor. Ancak 65 yaş üstü şehir değiştireceği zaman izin belgesi alarak seyahat edebiliyor.