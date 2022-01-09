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Yılbaşından sonra Edirne'ye Bulgar akını tekrar başladı

Yılbaşından sonra Edirne'ye Bulgar akını tekrar başladı

Bulgar levası Türk lirası karşısında 9,44'ten 8,05'e kadar gerilese de Bulgarlar Edirne'de alışveriş yapmak için birbirleriyle yarışıyor.