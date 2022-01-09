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    Yılbaşından sonra Edirne'ye Bulgar akını tekrar başladı

    Yılbaşından sonra Edirne'ye Bulgar akını tekrar başladı

    Bulgar levası Türk lirası karşısında 9,44'ten 8,05'e kadar gerilese de Bulgarlar Edirne'de alışveriş yapmak için birbirleriyle yarışıyor.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 13:05
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    Türkiye'de son dönemde yaşanan döviz kuru artışları komşu ülkelerden sınır şehirlerine alışveriş turizmini artırdı.

    Özellikle batı sınırında, Bulgar levasının 9,44 TL'ye kadar çıkması Edirne'ye Bulgar akınlarına yol açtı.

    YILBAŞI SONRASI YİNE GELMEYE BAŞLADILAR

    Yılbaşı öncesi tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayıp tatile çıkan Bulgar vatandaşlar, tekrardan kente gelmeye başladı.

    Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’de Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, esnafın da yüzü güldü.

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    BAVULLARI ARABALARI DOLDURDULAR

    Türkiye'de hükümetin adımlarıyla Türk lirasının yeniden değer kazanmaya başlamasıyla şu sıralar Bulgar levası 8,05 TL seviyelerinde işlem görüyor.

    Bu kur değerlerine rağmen turistler, giyimden gıdaya, mobilyadan ev eşyasına kadar birçok ihtiyacını Edirne’de karşıladı, bavullarını doldurup geri döndü.

    Bazı Bulgar turistler fiyatların daha önceki zamanlara göre arttığını söyledi.

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