Yalova'da 2 Kahramanmaraş'ta ise 4 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte piyasaya sürülen sahte içkilerin sayısı arttı.

Ekipler bir yandan depolara ve sahte içki üretilen yerlere baskınlar yaparken, diğer yandan da ölümler meydana gelmeye başladı.

YALOVA'DA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti.

Yalova'nın ardından bir kötü haber de Kahramanmaraş'tan geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA 4 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

7 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 3 vatandaşın da yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içkiden ölümler artıyor VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olaylarıyla ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.