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- Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içkiden ölümler artıyor
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içkiden ölümler artıyor
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 18:03
- Güncelleme : 13.12.2021 - 18:13
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte piyasaya sürülen sahte içkilerin sayısı arttı.
Ekipler bir yandan depolara ve sahte içki üretilen yerlere baskınlar yaparken, diğer yandan da ölümler meydana gelmeye başladı.
YALOVA'DA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti.
Yalova'nın ardından bir kötü haber de Kahramanmaraş'tan geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DA 4 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
7 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 3 vatandaşın da yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içkiden ölümler artıyor VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olaylarıyla ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.