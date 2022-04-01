Yılda 5 kilo altın tozu kanalizasyona karışıyor

Takı üretimi sırasında her yıl ortalama 5 kilo altının toz halinde kanalizasyona karıştığı tespit edilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle arıtma tesisi kurulacağı belirtildi.

İstanbul'dan sonra en çok takının üretildiği Kahramanmaraş'ta, takı üretiminde ortaya çıkan altın tozları ya atölyelerde yerlere düşüyor ya da çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışıyor.

Yerlere düşen altın tozlarının büyük bir kısmı çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar ekonomiye kazandırılırken, çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışan altın tozları ise lavaboda kanalizasyona karışıyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, takı üretimi sırasında ortaya çıkan ve kuyumcular için büyük fire olarak kabul edilen altın tozlarının ne kadarının kanalizasyona karıştığının tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile bir çalışma yaptı.

YILDA 5 KİLO ALTIN, KANALİZASYONA KARIŞIYOR

Altınşehir Kuyumcular Sitesi kanalizasyonundan örnekler alındı. Yapılan analizinde yıllık 5 kilo altının kanalizasyona karıştığı tespit edildi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, çalışanlar ne kadar dikkat etse de kanalizasyona altın karışmasının önüne geçemediklerini belirtti.

Kanalizasyona karışan altının çok ciddi bir ekonomik değerinin olduğunu ifade eden Öz, şöyle konuştu:

AYLIK 400 GRAM, YILLIK 5 KİLO ALTIN KANALİZASYONA GİDİYOR

"Atık sularımızdan numuneler alarak Sütçü İmam Üniversitesi'nde analizlerini yaptırdık. Analiz sonuçlarında ortalama aylık 400 gram civarında altının kanalizasyona gittiğini tespit ettik. Bu da yıllık 5 kilo civarında bir altına tekabül ediyor. Yani yılda yaklaşık 5 milyon liralık altın kanalizasyona karışıyor.

MUSTAFA VARANK'TAN DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bununla ilgili bir proje sunduk. Kendileri projeyi hemen hayata geçirip, milli servetimiz olan bu kaybın giderilmesini isteyerek gereken desteği vereceklerini söyledi. Biz de hemen yola çıktık. Zaten fizibilite çalışmalarımızı daha önce tamamlamıştık.





"TESİSİMİZİ BU YIL TAMAMLAYACAĞIZ"

İnşallah en kısa zamanda temelini atıp bu yıl içerisinde tesisimizi tamamlayarak hayata geçireceğiz. Tesiste yapılacak olan ayrıştırma ile kanalizasyona karışan altının geri dönüşümünü sağlayacağız. Tesisin yaklaşık maliyeti 10 milyon lira ve bakanlığımız bunun 5 milyon lirasını hibe edecek. Yani, tesis 2 yılda kendisini amorti edecek."

GELİR KUYUMCULAR SİTESİNİN GİDERLERİNDE KULLANILACAK

Hacı Mustafa Öz, ayrıca kanalizasyondan elde edilecek gelirin, Altınşehir Kuyumcular Sitesi’nin giderlerinde kullanacağını, böylelikle altının dolaylı olarak esnafa geri dönmüş olacağını söyledi.

"YAPTIĞIMIZ İŞLERDEKİ FİRELER, KAZANACAĞIMIZ İŞÇİLİĞİN BOYUNU AŞIYOR"

Yapılması planlanan arıtma tesisi, Altınşehir'deki kuyumcuları da sevindirdi. 15 yıldır kuyumcu atölyesinde takı ürettiğini belirten Yahya Gözübenli, "Fire, tüm kuyumcuların en büyük ortak sorunu.Bazen öyle günler geliyor ki, yaptığımız işlerdeki fireler kazanacağımız işçiliğin boyunu aşıyor. Başkanımız da bunu gözlemleyerek kanalizasyona arıtma tesisi yapma projesini başlattı. Biz aslında burada kendi firemizi kontrol etmeye çalışıyoruz.

"TEDBİRLERİMİZ YETERLİ OLMUYOR"

Yaptığımız işin sonunda küçük kırıntılar, altın tozları elimize, üzerimize bulaşıyor ve elimizi yıkadığımızda, üzerimizi silkelediğimizde gidiyor. El yıkamada kendimizce tedbirler alıyoruz ama yeterli olmuyor." ifadelerini kullandı.