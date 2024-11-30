Yılda ortalama 500 kişi sahte alkolden ölüyor

İHA

Yeni yıl yaklaşıyor, alkollü içeceklerde sahtecilik de insan ölümlerini artırıyor.

İlgili kurumlar, bu toplu ölümlerin, etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınmasına bağlıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir açıklama yaparak etil alkolün serbestçe satılmasının hem insan sağlığını hem de devletin önemli gelir kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

YILDA 10 MİLYAR TL VERGİ KAYBI

Yılda 10 milyar TL vergi kaybı yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, insan sağlığını hiçe sayanların bir sonucudur. Etil alkolün kolay erişilebilir yerlerde bulunması ve tariflerinin paylaşılması, insanları adeta kimyager gibi bu işi evlerinde yapmaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 7 kişinin kaçak alkolden zehirlendiği ortaya çıktı.

"SON 10 YILDA YAKLAŞIK 15 MİLYON LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ"

Yeni yıla sayılı günler kala sahte alkol konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, açıklamaya şöyle devam etti:

Ülke genelinde emniyet güçleri tarafından yapılan denetimlerde son 10 yılda yaklaşık 15 milyon litre sahte içki ele geçirildi. Sahte alkolün sonucu körlük, sakatlık veya ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle devletin, sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğini bir takip sistemiyle kontrol etmesi gerekiyor. Şayet bu ürünlerin şişelenip piyasaya sürülmesi gibi durumlar engellenmediği ve suçlular ciddi şekilde cezalandırılmadığı sürece, insan ölümleri artmaya devam edecektir.

BİR YILDA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ