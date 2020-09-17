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    Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 08:42
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    Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

    Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

    İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Yıldırım- 1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak- Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M- 16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." dedi.

    Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü de belirtildi.

    Yıldırım-1 Cudi Operasyonu nda 2 terörist öldürüldü #1

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