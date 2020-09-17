Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Yıldırım- 1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak- Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M- 16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." dedi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü de belirtildi.