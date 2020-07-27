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    Yıldırım-3 Ağrı Dağı harekatı başlatıldı

    Yıldırım-3 Ağrı Dağı harekatı başlatıldı

    Ağrı, Iğdır, Kars illerinde başlatılan operasyonda 1170 personel görev alıyor.
    • AA
    • 27.07.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 10:43
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    Yıldırım-3 Ağrı Dağı harekatı başlatıldı

    İç güvenlik operasyonları kapsamında Yıldırım-3 Ağrı Dağı harekatı başlatıldı.

    Terör örgütü üyelerinin sıklıkla kullandığı Ağrı, Iğdır, Kars illerini kapsayan bu operasyona 1170 personel katılıyor.

    BÖLGE TAMAMEN TEMİZLENECEK

    Önceki günlerde PKK'nın Kars grubunu tamamen yok eden Mehmetçik, geride kalanları da bölgeden temizlemeyi amaçlıyor.

    Yıldırım-3 Ağrı Dağı harekatı başlatıldı ViDEO

    JÖH VE PÖH'LER AĞRI DAĞI'NDA

    Operasyon, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından sevk ve idare ediliyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan da operasyona ilişkin yapılan açıklamada "Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars illerinde 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 170 personel (86) operasyonel tim görev alıyor." denildi.

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