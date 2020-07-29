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    Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu. Yıldırım Operasyonlarında bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 29.07.2020 - 12:54
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    Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Temmuz ayında başlanılan 'Yıldırım' operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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