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Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu. Yıldırım Operasyonlarında bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 29.07.2020 - 12:54
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Temmuz ayında başlanılan 'Yıldırım' operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.