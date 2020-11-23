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- Yıldırım-8 Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Yıldırım-8 Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Mardin Dargeçit Beğendi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 23.11.2020 - 12:49
- Güncelleme : 23.11.2020 - 13:05
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Yıldırım Operasyonları' başarıyla devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında, Mardin Dargeçit Beğendi bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiğini açıkladı.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.