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    Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

    Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

    Muş, Bingöl ve Diyarbakır'da gerçekleşen operasyonda, 1.022 personelin görevlendirildiği açıklandı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 09:13
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    Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla; Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca “Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı.

    1022 PERSONEL KATILDI

    Operasyonda jandarma komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam1.022 personelin yer aldığı 72 operasyonel tim görev alıyor.

    Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı #1

    BUGÜNE KADAR 38 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı.

    Operasyonlarda 80 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu FOTO GALERİ

    Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı #2

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