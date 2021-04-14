Yıldırım Akbulut kimdir? Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut hakkında bilgiler..

Eski başbakan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından Yıldırım Akbulut'un hayatı hakkında bilgiler merak edildi. Peki, Yıldırım Akbulut kimdir?

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, geçtiğimiz Kasım ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenilen Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bu üzücü haberin ardından Yıldırım Akbulut'un hayatı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu.

1989-1991 yılları arasında Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini sürdüren Yıldırım Akbulut, iki kez TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

Peki, Yıldırım Akbulut kimdir? İşte, Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut hakkında bilgiler..

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen avukat, siyasetçi ve 20. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Yıldırım Akbulut, babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzican'da okumuş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

Mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan il başkanlığını yapmış ve Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer almıştır.

İlk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 tarihleri arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Türkiye Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak yer almıştır.

1989-1991 yılları arasında Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı ve 1987-1989 ile 1999-2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlenen Akbulut, ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturmuş ve il başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1983 seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girmiş ve Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapmıştır.

İki kez de TBMM Başkanlığı görevini üstlenen Akbulut, TBMM Başkanı'yken Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında Başbakan olmuş ve daha sonra ANAP Genel Başkanlığı'na seçilmiştir.

Bir buçuk yılı aşkın süre Başbakanlık'ta bulunduktan sonra kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrılmıştır. 20. Dönem seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilemeyen Akbulut, sonraki seçimlerde ANAP Ankara Milletvekili olarak Parlamento'ya girmiş ve Meclis Başkanı seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı'na da aday olan Akbulut, 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş ancak bir süre sonra partiye dönmüştür. 17., 18. ve 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili olmuştur.

Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la evli olan Akbulut, 3 kız çocuğu babasıdır.

Yıldırım Akbulut, 14 Nisan 2021 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmiştir.