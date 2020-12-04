Yıldırım operasyonlarında 148 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Yıldırım operasyonlarında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kasım ayında Yıldırım operasyonlarında öldürülen terörist sayısını açıkladı.

İç güvenlik operesyonları kapsamında 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Çataklı, 77 iş birlikçinin yakalandığını bildirdi.

Çataklı, "2020 Kasım ayında 9 bin 770 kırsal operasyon, kent merkezinde ise 1.325 operasyon yapıldı. Kasım ayında kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 terörist, etkisiz hale getirildi." dedi.

"BU KIŞ KABUS GİBİ ÇÖKECEĞİZ"

Sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını belirten Çataklı, "Bu kış terör örgütünün üzerine kâbus gibi çökeceğiz." dedi.

İsmail Çataklı, "Operasyonlarımız kararlı şekilde sürüyor. Buradan teröristlere sesleniyoruz: Bu kış mağaralarda yalnızlık çekmeyecekler. Bütün kış boyunca onların enselerinde olacağımızdan şüpheleri olmasın. Onlara unutamayacakları bir kış yaşatacağız." şeklinde konuştu.