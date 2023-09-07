Yıldız Holding Great Place to Work sertifikasını aldı Yıldız Holding, kurum kültürlerini ve çalışan deneyimini değerlendiren Great Place to Work Enstitüsü tarafından en iyi işveren şiketlere verilen Great Place to Work sertifikasının sahibi oldu.

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Yıldız Holding başarılarıyla gündeme geliyor.

Yıldız Holding, kurum kültürlerini ve çalışan deneyimini değerlendiren bağımsız araştırma kurumu bu kapsamda yeni bir sertifikanın sahibi oldu.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen Great Place to Work sertifikası Yıldız Holding'in en iyi işveren olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Şirketlerin global düzeyde, çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini, sektördeki algıları ve iletişim stratejilerini ölçümleyen bu sertifika, çalışanlarla gerçekleştirilen anketler sonucunda en yüksek skorları elde eden şirketlere veriliyor.

3'lü fotoğraf çekildi

Ali Ülker, Mehmet Tütüncü, Murat Ülker sertifika takdiminin ardından poz vermesinin ardından Ali Ülker ve Murat Ülker sertifikayı bu fotoğrafla duyurdu.

"Her ödül alışverişinde mütehassis olurum"

Yıldız Holding Yönetim kurulu Üyesi Murat Ülker, konuyla ilgili şunları yazdı:

Ben her ödül alışverişinde mütehassis olurum. Hele ödülü hak eden CEO otuz yıllık arkadaşınız olursa. Mehmet Tütüncü beyi tebrik ediyorum.



Yıldız Holding, ‘En iyi işveren’ unvanına sahip şirketlere verilen ‘Great Place To Work’ sertifikası aldı. Bunu sağlayan Mehmet beye ödülünü takdim eden Ali Ülker beye de teşekkür ediyorum.



Mehmet beyin gıpta ettiğim bir diğer hususu da 360 değerlendirme ve yönetici etkinlik endeksini her sene mükemmelleştirmesi.

"Nasıl iyi bir lider olunur derseniz işte bu bakış açısıyla olunur derim"

Öte yandan Ülker, Mehmet Tütüncü ile sohbeti sırasında şu sözleri beğendiğini vurguladı: