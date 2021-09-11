Yıldız Tilbe: Aşı olmuyorum, çünkü güvenmiyorum

Koronavirüs aşısı olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Yıldız Tilbe, yeni bir açıklama daha yaptı. Ünlü şarkıcı aşıya güvenmediğini belirterek, "Reddedenlere inanıyorum, aşı olmuyorum." dedi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin aşı karşıtlığı devam ediyor...

Geçtiğimiz gün koronavirüs aşısı olduğu yönünde çıkan iddiaları yalanlayan 55 yaşındaki şarkıcı, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün." diyerek net bir tavır sergilemişti.

"GÜVENMİYORUM"

Aşı karşıtı açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcının 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin iptal edildiği ileri sürülmüştü.

Tilbe, konserinin iptal olduğu iddiasının üzerine bir açıklama daha yaptı ve koronavirüs aşılarına 'güvenmediğini' söyledi.

"REDDEDENLERE İNANIYORUM, AŞI OLMUYORUM"

Konuyla ilgili görüşlerini Twitter hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, "Aşı olmadım, olmak istemiyorum, olmuyorum. Kimseye aşı olun ya da olmayın demiyorum. Ben olmam, çünkü güvenmiyorum, dünyada sayısız bilim adamı reddediyor kabul eden de var, reddedenlere inanıyorum, aşı olmuyorum. Dünya kabul etsin ben de ediyim, o kadar." dedi.