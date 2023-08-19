Yıldız Tilbe: Emekli maaşları 150 bin, çalışan maaşları 200 bin TL olmalı Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maaş beklentisini paylaştı. Tilbe, emekli maaşının 150 bin TL, asgari ücretin ise 200 bin TL olması gerektiğini söyledi.

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Türkiye'nin gündemini maaş zamları uzun bir süredir meşgul etmekte...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, emekli ve memur zamları tartışılırken, ilginç bir çıkış yaptı.

Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maaş beklentisini açıkladı

Tilbe, hayatın çok pahalı olduğunu söyleyerek, emekli ve çalışan maaşlarıyla ilgili beklentisini paylaştı.

"Emekli maaşları 150 bin, çalışan maaşları 200 bin TL olmalı"

Yıldız Tilbe, emekli maaşlarının 150 bin lira, işçi maaşlarının ise 200 bin lira olması gerektiğini söyledi.

"Gıda ürünleri için sabit ve uygun fiyatlar belirlenmeli"

Ünlü şarkıcı 'X' platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: