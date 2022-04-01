Yıldız Tilbe, 'köpek linci' sonrasında suç duyurusu yaptı

Sahipsiz köpeklere yönelik 'gebersin' yorumu yapan Yıldız Tilbe, kendisine yapılan lincin 'taciz' boyutuna vardığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Sokaklarda başı boş halde gezen köpekler ciddi bir tehlike boyutuna ulaşınca sanatçılar da sessiz kalmadı.

Çok sayıda çocuk köpek saldırılarında hayatını kaybedince tepkisini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından düşüncelerini açıkladı.

Tilbe, saldırgan köpeklerle ilgili 'zehirli et verilsin, toplatılsın' açıklamasının ardından sosyal medyada büyük bir linçle karşılaştı.

"TACİZ VE LİNÇ BOYUTUNA VARIYOR"

Hayvansever grupların hedefi olan Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili attığı tweetten sonra hakkında yapılan yorumların "taciz ve linç boyutuna vardığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUKLARIN SALDIRIYA UĞRAMASINA ÜZÜLDÜ

Tilbe, avukatı Handan Bakbak ile birlikte Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. Tilbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukları gördükten sonra sosyal medyadan bazı paylaşımlar yaptığını hatırlattı.

"ÇOCUKLARI PARKLARDA OYNASIN, YAŞLILAR RAHAT GEZSİN"

Sahipsiz köpeklerle ilgili, "İnsan ölür, hayvan geberir. Gebersin" dediğini anlatan Tilbe, bu paylaşımının ardından çok üzerine gelindiğini belirterek, "O zaman uyutulsun. Ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın, yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin." dedi.

"BEN HAYVAN DÜŞMANI DEĞİLİM"

Sahipsiz köpekler arasında görme engelliler ya da yaşlı bireylere yardımcı olanlar olduğunu hatırlatan Tile, bu köpeklerin insanlara faydalı hale getirilmesini isteyerek, "Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, yine söylüyorum, itlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların da insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda. Ben hayvan düşmanı değilim beni hayvan düşmanı ilan ettiler." diye konuştu.

"BU KADAR HAKARETİ NİYE YİYEYİM Kİ? İNSANI SAVUNDUĞUM İÇİN Mİ?"

Bir gazetecinin, "O tweeti attıktan sonra neler yaşadınız?" sorusuna Tilbe, çok hakarete uğradığını belirterek, "Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları, köpekler parçalamasın dediğim için mi?" dedi.

"YASAL HAKKIMI ARAMAYA KARAR VERDİM"

Kendisine "katil" dendiği için günlerce ağladığını, bunları hak etmediğini dile getiren Yıldız Tilbe, şöyle konuştu:

"En sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim. Çünkü bu insanlar, ben, 'Vahşi hayvanlar ortadan kaldırılsın' dediğim için akıl sağlığıma kadar beni sorgulamaya çalışıyorlar. Bunu yapanlar da avukatlar, çok ayıp. Yani sizin de çocuğunuzu parçalayabilir bir köpek, teyzeniz, anneniz, akrabanız. Böyle olmamalı. Biz el ele verip bu ülkede yaşayan aklı başında insanlar olarak buna bir çözüm bulmalıyız. Bu yapılmalı ve herkes rahat etmelidir yani. Herkes aynı değil ki herkes köpek sevmez ki. Adam evinde yılan besliyor, ben yılan sevmek zorunda mıyım? 4 tane kedim var biri dün 5 yavru doğurdu. Yani herkesin hayvan sevgisi başkadır ama insan her şeyden önce gelmelidir. İnsan varsa her şey vardır, insan yoksa hiçbir şey yoktur. Ve çocuklarımızı, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, çiftçilerimi korumalıyız. Camiye giden dedelerimizi niye köpek parçalasın, günah değil mi?"





"CİDDİ BİR TRAVMA YAŞIYOR, BU BİR SOSYAL LİNÇTİR"

Yıldız Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak da müvekkilinin ciddi bir travma yaşadığını söyledi.

Tilbe'nin tepkisinin temelinde çocukları koruma güdüsü olduğunu aktaran Bakbak, "Ama amacından saptırılmış, farklı amaç güden insanlarca adeta nemalanma unsuru olmuştur. Yıldız Hanım'ın evde 4 tane kedisi var. Söylemekten utanıyor. Defalarca ameliyat ettirdiği yardıma muhtaç havyan var. İnsancıl kimliğiyle bilinen sanatçımızdır. Bu süreç son derece haksızdır. Herkesin kendine gelmesini önemle vurgulamak isterim. Bu bir sosyal linçtir, çalışma hürriyetinden yoksun bırakma amaçlıdır." dedi.

Yıldız Tilbe ve avukat daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarak hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini sundu.

"İNSAN PARÇALAMAK NEDİR YA?"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya." ifadelerini kullanmış, bu paylaşım farklı kesimlerden tepki çekmişti.