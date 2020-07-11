Yıldız Tilbe'den art arda Ayasofya tweet'leri

Yıldız Tilbe, Ayasofya'ya el konulmadığını gerçek sahibine verildiğini yazdı.

Ayasofya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması kararına birçok ünlü isim sessiz kaldı.

Yıldız Tilbe ise bu isimler arasında yer almadı ve Twitter'dan art arda tweet'ler attı.

HAK YERİNİ BULDU

Ayasofya'nın gerçek sahibine verildiğini yazan Tilbe, "Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Orası Osmanlı'nın veya başka giçir kurum ya da kişinin değil, Fatih'indi. Sevindim valla." dedi.

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