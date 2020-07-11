Dolar
6.8612
0.0014%
Euro
7.7611
0.1535%
Altın
1798.58
-0.2689%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.959
-0.248%
Bitcoin
63644.24
-0.0606%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Yıldız Tilbe'den art arda Ayasofya tweet'leri

    Yıldız Tilbe'den art arda Ayasofya tweet'leri

    Yıldız Tilbe, Ayasofya'ya el konulmadığını gerçek sahibine verildiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 12:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yıldız Tilbe'den art arda Ayasofya tweet'leri

    Ayasofya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması kararına birçok ünlü isim sessiz kaldı.

    Yıldız Tilbe ise bu isimler arasında yer almadı ve Twitter'dan art arda tweet'ler attı.

    HAK YERİNİ BULDU

    Ayasofya'nın gerçek sahibine verildiğini yazan Tilbe, "Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Orası Osmanlı'nın veya başka giçir kurum ya da kişinin değil, Fatih'indi. Sevindim valla." dedi.

    İŞTE O TWEET'LER

    Yıldız Tilbe'den art arda Ayasofya tweet'leri #1

    Yıldız Tilbe'den art arda Ayasofya tweet'leri #2

    Görüş Bildir