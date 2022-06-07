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    Yıldız Tilbe’den Kur’an-ı Kerim tepkisi

    Lise öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’i tekmeleyerek yaptığı saygısızlığa sanatçı Yıldız Tilbe’den büyük tepki geldi. Tilbe, “Mübarek kitabımızla alay edip eğlenenlere Allah gün yüzü göstermesin” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 16:35
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    Yıldız Tilbe’den Kur’an-ı Kerim tepkisi

    Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede çekildiği ortaya çıkan görüntüler infial yarattı.

    Bir öğrenci Kur'an-ı Kerim’i havaya attı, bir diğeri de onu tekmeyle savurdu.

    Tavandan sektirip tekme attı

    Bu anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından da kayda alındı.

    Kur'an-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüşmesi de görüntülere yansıdı.

    4 öğrenci disipline sevk edildi

    Dehşete düşüren anlar sosyal medyada yayılınca, okul yönetimi acil olarak toplandı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müfettiş görevlendirildi ve o 4 öğrenci disipline sevk edildi.

    Ayrıca okul hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

    Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi VİDEO

    Yıldız Tilbe’den isyan

    Özellikle Twitter’da Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan saygısızlığa binlerce kişi tepki gösterdi.

    Onlardan biri de her yaptığı ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe’ydi.

    Sosyal medyasını aktif bir şekilde kullanan sanatçı, görüntülere adeta isyan etti.

    Yıldız Tilbe’den Kur’an-ı Kerim tepkisi #1

    “Allah gün yüzü göstermesin”

    Bir paylaşım yapan Tilbe, “Kitabımıza hakaret edenleri, Allah rezil rüsva perişan eylesin, bize de göstersin. Yazıklar olsun, mübarek kitabımızla alay edip eğlenenlere Allah gün yüzü göstermesin. Yazıklar olsun… Kur’an-ı Kerim’in bir noktasına bütün kainat kurban olsun. Az gelir.” diye yazdı.

    Sanatçının art arda attığı tweet’ler beğeni topladı.

    Yıldız Tilbe’den Kur’an-ı Kerim tepkisi #2

    Yıldız Tilbe’den Kur’an-ı Kerim tepkisi #3


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