Yılın ilk çeyreğinde gümrüklerde 8 milyar liralık dev operasyon Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kaçak eşyalara yönelik yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde elde edildi.

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ensonhaber.com

Türkiye’nin farklı noktalarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda Kapıkule, İpsala, Kocaeli, Mersin ve Karasu Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı ortaya konuluyor.

Her geçen gün daha fazla kamu zararının önüne geçilirken, bu yılın ilk çeyreğinde de önemli bir çalışmaya imza atıldı.

"Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artış"

Konuya ilişkin açıklama, Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

"Gümrük Muhafaza birimlerince, 2024 yılı ilk çeyreğinde yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde; bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artışla 8 milyar Türk lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

"800 milyon lira değerinde değerli maden yakalaması gerçekleştirildi"

2024 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine (29 milyon TL idi) kıyasla, yaklaşık yüzde 2600 artışla 800 milyon Türk Lirası değerinde değerli maden yakalaması gerçekleştirildi.

Yakalaması yapılan madenlerde en fazla artış yüzde 2966 artış oranı ve 771.355.366 TL ile altın, yüzde 3630 oran ve 18.927.739 TL toplam değer ile pırlantada görüldü.

50 milyon liralık külte altın bulundu

Son olarak, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri son günlerde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde şüpheli görülen araç üzerinde yapılan aramalar sonucunda, aracın doğal bölmelerine saklanmış halde 12 adet külçe altın ele geçirildi.

Yakalanan külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi."