Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor

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Yılın ilk MGK'sı toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

Toplantının bugün saat 16.00'da başlaması planlanıyor.

KIRMIZI KİTAP GÜNCELLENECEK

Toplantıda, ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin (MGSB) güncellenmesi de gündemde.

Kırmızı Kitab'ın güncellenmesine için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde aralık ayının başında bir toplantı yapılmıştı.

SON ŞEKLİ MGK TOPLANTISINDA VERİLECEK

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda, yapılması planlanan düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınmıştı.

Belgeye son şekli ilk MGK toplantısında veriliyor.

MASADAKİ DİĞER KONULAR

Yılın ilk MGK’sında Kırmızı Kitap’ın yanı sıra terörle mücadele, Suriye’deki yeni dönem, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes, Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.