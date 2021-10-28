Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor

Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumu çerçevesinde bugün saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Merkez Bankası, yılın üçüncü ve son enflasyon raporunu bugün açıklayacak.

Konu ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-IV"ün tanıtımı amacıyla bugün bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TOPLANTI 10.30'DA

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

BEKLENTİ YÜZDE 12,2 İLE YÜZDE 16 ARASI

Merkez Bankası tarafından yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

TÜFE'DE BEKLENTİ YÜZDE 17,63



Merkez Bankası'nın en son yayınladığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre ise katılımcılar TÜFE'nin yılı yüzde 17,63 seviyesinde kapatmasını bekliyor.





