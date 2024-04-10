Yıllar geçse de bitmeyen tartışma: Bayramın adı 'Ramazan mı, Şeker mi, Fıtr mı?' Kimine göre Ramazan Bayramı, kimine göre Şeker Bayramı, kimine göre ise Fıtr Bayramı... Her yıl Ramazan ayının ardından gündeme gelen tartışma bir kez daha gündeme geldi.

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Bir Ramazan ayı daha uğurlandı.

11 ayın sultanı Ramazan her yıl binlerce Müslümanı aynı masada buluşturuyor. İftar sofralarının yanı sıra sahur programlarıyla da Ramazan ayı dolu dolu geçiyor.

Şimdi ise Ramazan’ın sona ermesiyle bayram sevinci yaşanıyor.

Hal böyle olunca alışılan o tartışma bir kez daha başladı: 'Adı Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı, Fıtr Bayramı mı?..'

Bu tartışma, yıllar geçse de her bayram tekrar tekrar gündeme geleceğe benziyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalar ise durumu şöyle özetliyor...

Fıtr Bayramı

Bu bayramın hadislerde geçen adı, “İydü’l-ftr” yani “Fıtr Bayramı.”

Bunun sebebi de, ‘fıtr’ kelimesinin yemeğe dönmek anlamına gelmesidir.

Serbest kalınan bir süreci temsil eden fıtr, bir bayram olarak kutlanır. Ancak şimdilerde bu adıyla yaygın olarak bilinmiyor.

Bütün Arap ülkelerinde ise hala Fıtr Bayramı olarak kutlanıyor.

Şeker Bayramı

Bir diğer tartışma konusu da ‘Şeker Bayramı.’

Küçük yaşlarda birçok insanın diline yerleşen ve bayramın halk dilinde en yaygın olarak bilinen ismi…

Bir diğer yandan bayram denilince akla ilk gelen rengarenk şekerler de bu bayramın adının farklı bilinmesine neden olan en büyük etkenlerden.

Ancak ‘Şeker Bayramı’ denilmesinde bir manevi duygunun hissedilmemesi nedeniyle bayramın ismi Türkiye’de zamanla hassas bir tartışma konusuna dönüştü.

Şeker Bayramı denildiğinde, bayramın dini bağlamdan tamamen koptuğu ve akla ilk olarak tatili getirmesi tartışmayı alevlendiren nedenlerden biri haline geldi.

Ramazan Bayramı

En doğru bilinen adı ise ‘Ramazan Bayramı…’

Edindiğimiz uzman bilgilerine göre, bayramın aslından uzaklaşıldığı zaman, ismi de değiştirilmeye başlanıyor.

Bu nedenle bayramın asıl amacının ne olduğu unutulmamalı.

Ramazan Bayramı, 1 aylık orucun ardından yeme-içmenin artık serbest olduğu sürecin başlangıcı olan sevinç günleridir.

Bayramlar, bir ibadet olarak kabul edilir. İlk günün sabahında bayram namazı kılınır. Ardından ziyaretler başlar.

Bu konunun son yıllarda sıkça tartışılmasının ardından 'Ramazan Bayramı' artık toplumda sıkça tercih edilmeye başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da konuya ilişkin daha önce şöyle bir açıklaması bulunuyor.

"Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı diye ifade edilmesi yanlıştır. Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir. Böyle bir ifade Ramazan'ın kutsiyetine hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler."