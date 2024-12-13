DHA

Türkiye’deki çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönmek için bu sabah yine Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi.

Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısından geçen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

"SİZİ GÖNLÜMÜZDE AĞIRLAYACAĞIZ"

Suriyeli Türkmen Abdulaziz Çolak, 2016’da Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Memleketimize, Hama’ya gidiyoruz. Babamı, annemi ve tüm ailemi çok özledim. Şimdi Esad gitti, artık burada kalmaya gerek yok. Orada evlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Babamı yıllardır görmüyorum. Sabahtan bu yana beni sınırın diğer tarafında bekliyorlar. Türkiye’ye her şey için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra siz misafir olarak Suriye’ye geleceksiniz, sizi gönlümüzde ağırlayacağız” diye konuştu.

"ÇOCUKLUĞUM BURADA GEÇTİ"

Savaş başladıktan sonra 2014’te Türkiye’ye gelen Sahir Muhammed ise “Buraya geldiğimde 10 yaşındaydım, çocukluğum burada geçti. Allah’a çok şükür savaş bitti. Tüm Türklere selam olsun. Bize kapılarını açtılar. Bazı Arap ülkeleri bile kapılarını açmadı ancak Türkler bizi ağırladı. Suriyelilere çağrımdır; savaş bitti, artık herkes memleketine dönsün. Çok mutlu olduk. Bu savaş bizim çocukluğumuzu bitirdi. Savaş bitince o kadar mutlu olduk ki kutlamaları gördünüz. Bir hafta kutladık, şimdi dönüyoruz. Bu günü sabırla bekledik. Şimdi Halep’e dönüp, yıllardır görmediğim akrabalarıma sarılacağım” dedi.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Halep’e dönmek için kapıya gelen Ali Muhammed de “13 yıl önce geldik, inşaatlarda çalıştım. Savaş bitti, şimdi evime dönüyorum. Türk milletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükürler olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkler ne zaman isterse, Suriye’de onları en güzel şekilde ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.