Yılmaz Büyükerşen’den CHP’ye eleştiri! Bu parti nasıl adam olacak diye düşünüp durdum Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, aday tanıtım toplantısında partisi CHP'yi eleştirdi. CHP'nin siyasetle uğraşan insanlar arasında virüs gibi bir hastalığa sahip olduğunu söyleyen Büyükerşen, partisi için ağır sözler söyledi.

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DHA

Eskişehir'de 25 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve 6'ıncı dönem için CHP'den adaylık başvurusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen, bu kez aday gösterilmedi.

CHP’nin 11 Ocak’ta açıkladığı yerel seçim adayları listesine göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Ayşe Ünlüce aday gösterildi.

Böylece 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi sona erecek.

25 yıllık başkanlık döneminin sonuna yaklaşan Büyükerşen, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Partisini eleştirdi

Adayların açıklamalarının ardından konuşan Büyükerşen, partisini eleştirdi.

"CHP virüs gibi"

Büyükerşen, "CHP’nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var." dedi.

"Herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma eğiliminde"

Büyükerşen, eleştirisinde şu ifadeleri kullandı:

Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında her gün CHP’de vaktimizin büyük bir kısmı geçerdi. Rahmetli Yaşar Eğitim vardı, avukattı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukatımız vardı. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Fakat gördüğüm bir şey olurdu, şeyi görmeye başladım. Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde.

"Bu parti nasıl adam olacak diye düşünüp durdum"

Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır. Uzun gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP’nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Gözlemlerimle bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye’deki, Büyük Millet Meclisi’ndeki siyaseti, tek partili dönemden çok partili döneme geçişte hep gördüm.

"Hakkımı helal etmem"

Yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce’ye de destek isteyen Büyükerşen, partililere ‘Destek verip oyları attırmazsanız, hakkımı helal etmem’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

Eğer ben gerek hocalığım sırasında gerek açık öğretimde, yüksek öğretim yapmada imkan ve fırsat eşitliğini devletin sağlayamadığı bir ülkede bir sistem kurup sağladıysam, emeklerim olduysa eğitimde, şehircilikte emeklerim olduysa, hakkımı sizlere helal edebilmek için Ayşe Hanım'a oy vermenizi istiyorum. Tabii aynı şekilde her iki belediye başkanı arkadaşıma da oylarınızı esirgememizi, daha fazlasını vermenizi istiyorum. Yani eğer bunu yapmazsanız, her biriniz en az kendinizle beraber bir 10 kişiye aynı şekilde oyları attırtıp da CHP’nin Eskişehir’de oylarını yükseltemezseniz hakkımı helal etmiyorum sizlere. Bağışlayın beni böyle söylediğim için yani aksini yapacaklar için söylüyorum, ‘hakkımı helal etmedim’ diye yoksa helali hoş olsun. Canım kurban olsun bütün Eskişehirlilere.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)