Yılmaz Cesur kimdir? Yeşilçam oyuncusu Yılmaz Cesur hakkında..

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Yılmaz Cesur, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Peki, Yılmaz Cesur kimdir? İşte, Yılmaz Cesur hakkında bilgiler..

1970'li yıllarda Yeşilçam'a ayak basan ve Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar gibi yapımlarda rol alan usta oyuncunun ölüm haberinin ardından 'Yılmaz Cesur kimdir, kaç yaşında, neden öldü?' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Son yolculuğuna Ayazağa Mezarlığı'nda uğurlanan usta oyuncu hakkında bilgiler araştırılıyor.

Peki, Yılmaz Cesur kimdir, kaç yaşında öldü? İşte, Yeşilçam'ın usta pyuncusu Yılmaz Cesur hakkında merak edilenler..

YILMAZ CESUR KİMDİR?

14 Mayıs 1951 yılında Elazığ’da doğan Yılmaz Cesur, 1970’li yıllarda Yeşilçam’a ayak basmış ve birçok ünlü isimle birlikte filmlerde yer alan Yılmaz Cesur; Darbe, Cesur, Kader Çıkmazı, Sözde Kızlar, En Büyük Babam, Yıkıla Yıkıla, Yaşamadım ki, Köy Kabadayıları, Sülün Osman, Gelin Kayası, Yeter Be, Gölet, Dilekçe, Çoban Yıldızı, Son Cellat, Beyaz Diken, Dökülen Yapraklar, Bir Şenliktir Yaşamak, Son Yolcu, Zehirli Çiçek, Janjan ve Beni Bensiz Yargılama gibi projelerde yer almıştır.

Yılmaz Cesur, 26 Mart 2021 Cuma günü hayatını kaybetmiştir. Son yolculuğuna 27 Mart Tiyatrolar Günü’nde uğurlanan Yılmaz Cesur'un ölüm nedeni ile ilgili bilgi verilmedi.