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    Yılmaz Morgül'ün acı günü: Annesini kaybetti

    Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatma Morgül, yılbaşı gecesi hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 14:45
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    Yılmaz Morgül'ün acı günü: Annesini kaybetti

    Sanat camiasının sevilen isimlerinden Yılmaz Morgül acı ile kavruldu.

    Bir süredir kanser hastası olduğu bilinen annesini kaybeden Morgül, paylaşım yaptı.

    Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde gözlerini hayata yumdu.

    Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

    "Her şeyimi kaybettim"

    Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

    Fatma Morgül, 1 Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

    Yılmaz Morgül ün acı günü: Annesini kaybetti #1

    Yılmaz Morgül ün acı günü: Annesini kaybetti #2


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