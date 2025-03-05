Yılmaz Özdil, 2 yıl sonra Sözcü gazetesine geri döndü

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Muhalif medyada söylediği sözlerle dikkat çekiyordu.

Uzun süredir YouTube üzerinden yayınlarına devam eden Yılmaz Özdil, yeni haberi okurlarıyla duyurdu.

SÖZCÜ'YE GERİ DÖNÜYOR

Yılmaz Özdil, iki yıl aranın ardından Sözcü gazetesinde yeniden okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

İki yıl boyunca yazılarına ara veren ve bu süreçte yalnızca YouTube kanalında yorumlarıyla gündeme gelen Özdil, beklenen dönüşünü eğlenceli bir video ile resmen duyurdu.

"YAZMAYI ÇOK ÖZLEDİM"

Sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosunda okurlarına seslenen Özdil, "Siz okumayı özlediniz mi bilmiyorum fakat ben yazmayı çok özledim. Çevreye vereceğimiz zarar için şimdiden özür dilerim. İki yıl sonra Sözcü gazetesindeyim" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK SERT SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert söylemlerinin ardından Sözcü TV'den kovulan Özdil, kendi şahsi hesabından da CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'e sert söylemleriyle biliniyor.

Özdil'in CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef alan söylemlerini Sözcü ekranlarında da sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor.

AYRILIK SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yılmaz Özdil, Mart 2023’te CHP’yi suçlayarak hem Sözcü TV’den hem de gazeteden ayrılmıştı.

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözcü gazetesinde buraya kadar. Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın" demişti.

Özdil, "CHP'nin parasına yazık kardeşim. Çünkü, bu kadar dolambaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim" ifadesini kullanmıştı.

Özdil, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını, CHP ve medya üzerine konuştuklarını duyurmuş, "Neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım" demişti.