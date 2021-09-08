Gazeteci Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'a konuk olduğu yayında AK Parti'nin ilk seçimde gideceğini söyledi. Özdil'in konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Tiyatrocu Müjdat Gezen ve gazeteci Yılmaz Özdil, Tele 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demopkrasi Arenası programına konuk oldu.

Yakın geçmişte aralarında sert tartışmalar yaşanan Dündar ve Özdil, AK Parti hükümetine yüklendiler.

Özdil, AK Parti hükümetinin ilk seçimde devrileceğini söyledi.

"İLK SEÇİMDE GİDECEKLER"

Özdil, "Herkes kendine biraz çekidüzen versin. AK Parti ilk seçimde gidecek. Gidecek! Bakın sayın Cumhurbaşkanımız kalır onun yeri ayrı bizim kalbimizde ama AK Parti Genel Başkanı gidecek.

"İZMİR 94'TEN BERİ DİRENİYOR"

31 Mart seçiminde, biz İzmirliler 1994'ten beri direniyoruz. Türkiye bizim dediğimiz noktaya geldi. 31 Mart seçiminde İstanbul gitti, Ankara gitti, Adana gitti, bunları kolay iş mi zannediyorsunuz.





"ADAMLAR BİTTİ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan şehir, Mansur Yavaş tarafından geri alındı. Üzerinize ölü toprağı mı serpildi kardeşim. Adamlar bitti yürüyecek mecalleri yok." ifadelerini kullandı.

Özdil'in bu konuşması salonu dolduranlar tarafından sık sık alkışlarla kesildi.

Yılmaz Özdil: AK Parti ilk seçimde gidecek VİDEO