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    Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun ile son konuşmalarını anlattı

    Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun ile son konuşmalarını anlattı

    75 yaşında hayata gözlerini yuman Bekir Coşkun'un ölümü sonrası Yılmaz Özdil, ikili arasında son geçen konuşmayı bugünkü köşesinde kaleme aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 11:26
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    Uzun süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun, geçtiğimiz pazar akşamı solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Coşkun'un ölümü sonrası birçok siyasetçi ve gazeteci üzüntülerini paylaştı.

    Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de bugünkü köşesini Bekir Coşkun'a ayırdı...

    Bekir Coşkun için kahraman yakıştırmasında bulunan Özdil, Coşkun ile son konuşmasını da yazdı.

    Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun ile son konuşmalarını anlattı #1

    "ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

    Özdil, Coşkun'un ağzından o anları şöyle aktardı;

    "Telefondaki son konuşmamızda insanı sıcacık sarıp sarmalayan o her zamanki sevecen ses tonuyla 'endişeliyim' Yılmazım demişti...

    Çevremdeki herkes ben öleceğim diye korkuyor, ben ise inan ölümden değil aklım burada kalacak diye korkuyorum."

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