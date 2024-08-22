Yılmaz Özdil, Dilan Polat hakkında konuştu: Neden başka ülkeye gitsin? 9,5 ay kaldığı cezaevinden geçtiğimiz günlerde tahliye olan Dilan Polat'a ilişkin konuşan Yılmaz Özdil, yurt dışı çıkış yasağını da değerlendirdi.

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Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevi süreci 9,5 ay sonra sona erdi.

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın ticari faaliyetlerle alakası olmadığını MASAK raporu ortaya koydu.

Bunun akabinde tahliye süreci gelirken, yurt dışına da çıkış yasağı getirildi.

YILMAZ ÖZDİL DEĞERLENDİRDİ

Dilan Polat'ın tahliye sürecini değerlendiren Yılmaz Özdil de yurt dışı yasağının üzerinde özellikle durdu.

Özdil, Dilan Polat'ın yurt dışına kaçma gibi bir niyetinin olmayacağını söyledi ve şu ifadelere yer verdi;

"BAŞKA ÜLKEYE NEDEN GİTSİN"

Özellikle diyorlar ki; Dilan Polat serbest bırakıldı ama yargılanmaya devam edecek, yurt dışına çıkış yasağı konuldu falan diyor. Kardeşim böyle ülkeden çıkılır mı? Dilan Polat niye başka ülkeye gitsin bilader?

"2 MİLYAR LİRALIK PARA DÖNÜYOR"

Bakın bu Dilan Polat ve kocasına ait şirketlerin 2 milyar liralık para döndürdüğünden söz ediliyor. 2 milyar lira... İddianamede var. Şirkete tek kalemde giren 650 milyon liralık kaynağı belirsiz paralar var.

"1 YILA KALMAZ KOCASI DA ÇIKAR"