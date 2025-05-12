Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı

DHA

Türkiye'de yeni bir sürecin kapıları aralandı..

Terörsüz Türkiye'de bugün önemli bir eşik daha geçildi..

Terör örgütü PKK, kendisini bugün feshedip, silahları bırakacağını açıkladı.

Ancak bu durum bazı kesimleri rahatsız etti.

Süreç dünya basınında Türkiye'nin başarısı olarak yankılanırken, muhalefete yakınlığı ile bilinen gazetecilerin eleştiri malzemesi oldu.

Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'in "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" ifadeleri kullandığı açıklaması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özdil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

"ŞU AN İTİBARIYLA DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ DURUMDA"

Barış sürecinde Lozan'ın yok sayılmasını gerekçe gösteren Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı: