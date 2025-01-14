Yılmaz Özdil hastaneye kaldırıldı

Haber Merkezi

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla gündem olan gazeteci Yılmaz Özdil, sağlık açısından sıkıntılı günler geçiriyor.

Özdil'in kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı gündeme geldi.

Özdil, İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

YARIN ANJİYO YAPILACAK

Bugün yapılan operasyonla kalp damarlarından biri açılan Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi. Yarınki operasyonda iki damarın daha açılacağı bildirildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SABAH SAATLERİNDE MESAJ YAYINLADI

Youtube yayını yapmasının ardından hayranları tarafından merak edilen Yılmaz Özdil, hesabından bir açıklama yaptı. Özil açıklamasında "sürpriz bir sağlık sorunu" ifadelerini kullandı ve şöyle dedi:

"YİNE BURADA GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"