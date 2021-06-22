Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın kavgası medyanın gündeminde

Yılmaz Özdil ile olan tüm dostluğunu bitiren Uğur Dündar, "Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diye eski arkadaşını tehdit etti.

Yıllardır birlikte ekrana çıkarak AK Parti hükümetini yerden yere vuran iki isim: Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar.

İki gazeteci, Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılar nedeniyle birbirine düştü.

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin kuruluşunu Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini iddia etti.

Yılmaz Özdil'in bu paylaşımını gören Uğur Dündar, adeta çılgına döndü.

"ULAN SEN BENİ EN YAKINDAN TANIYAN ADAMSIN BE"

Yılmaz Özdil'i tehdit eden Uğur Dündar, şunları söyledi: "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be.. utan. Kimse açık açık yazacaksın, yazacaksın, insanları töhmet altında bırakmayacaksın. Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweet'e, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana.

Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana VİDEO

YERİN DİBİNE GİR, KARŞIMA ÇIKARSAN FENA YAPARIM

Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum.Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım"

Uğur Dündar'ın bu tehditleri akıllara yıllar önce çekilen görüntülerini getirdi.

Bilindiği üzere İSKİ iddiaları sormak üzere ABD'ye giden Uğur Dündar, karşısında gördüğü tavır üzerine mikrofonla kendisini engellemek isteyen görevliyi dövmüştü.

Uğur Dündar'ın mikrofonla adam dövdüğü röportaj VİDEO