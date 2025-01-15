Ünlü gazeteci, yazar Yılmaz Özdil'den sevenlerini üzen haber.

Yılmaz Özdil geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

İstanbul'da bir özel hastanede yoğun bakıma kaldırılan Özdil'in kalp damarlarından birinin açıldığı, yarın da anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Özdil'in bugünkü operasyonda iki damarının daha açılacağı belirtildi.

SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Özdil'in kalp krizi haberi sevenlerinde şok etkisi yaratırken ünlü yazarın geçtiğimiz yıllarda söylediği sözler, yeniden dolaşıma girdi.

"VAKALARIN ARTIŞ NEDENİ COVİD AŞILARI MI?"

Son dönemde artan kalp krizi gibi vakaların sebebinin COVİD aşıları olabileceğini söyleyen Özdil, yetkililerden konuya ilişkin açıklama beklediğini söylemişti.

"NORMALİN ÜZERİNDE BİR TABLO VAR"

Yılmaz Özdil, COVİD aşılarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Felç vakaları patlamış vaziyette, tiroid vakalarında normalin üzerinde bir tablo var. Niye oluyor bunlar? Bakın buradan haykırıyorum, bu aşı konusuyla alakalı söylediğim sosyal medyada milyonlarca defa izlendi. On binlerce vaka var, başına gelenler örnek olarak tek tek anlatıyor. Sayın medyamız aşı firmaları tarafından fonlanıyor mu? İlaç firmaları bu meselenin konuşulmasını mı istemiyor.