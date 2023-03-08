Yılmaz Özdil: Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti Sözcü TV'de görevi kısa süren Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından telefonla arandığını, neler konuştuklarını bir gün televizyon ekranlarından anlatacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması süreci muhalefet medyasında da şekillenmelere neden oldu.

Sözcü TV'nin yayın hayatına başlamasının üzerinden henüz 1 hafta gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen genel yayın yönetmeni koltuğundaki isim gazeteci Yılmaz Özdil görevini bıraktı.

Özdil, görevi bırakmasının nedeni olarak da muhalefetteki adaylık kavgasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek vermesini gösterdi.

"Akşener'i destekledim, CHP kampanya düzenledi"

Özdil, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır.”

"Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu telefon etti"

Bu sözlerinin ardından CHP tarafından hedef gösterildiğini ve kampanya başlatıldığını söyleyen Özdil, görevi bıraktı.

Özdil'in bu kısa görev süreci medya camiasında geniş yankı bulurken yeni bir gelişme yaşandı.

CHP ile yakınlığıyla tanınan Özdil, Kılıçdaroğlu tarafından arandığını açıkladı.

Telefon görüşmesine ilişkin ayrıntıları aktaracak bir ekrana sahip olmadığını belirten Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: