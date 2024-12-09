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Haber Merkezi

2011'de Suriye'de başlayan iç savaş, geçtiğimiz günlerde yeni bir boyut kazandı.

Birbiri ardına yaşananlar sonrası muhalif güçler, ülkenin önemli noktalarını kontrol altına aldı.

Son olarak geçtiğimiz gün sabah saatlerinde ise muhalif güçler başkent Şam'a girdi.

Muhalif güçlerin Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle Beşar Esad da ülkeden kaçtı.

Esad'ın ülkeden kaçması sonrası Suriye'de yeni bir yönetim tesisi için çalışmalara başlandı.

SURİYE ÜZERİNDEN CHP'YE YÜKLENDİ: DURUMU O KADAR OKUYAMIYORLAR Kİ...

Suriye'de birbirinden önemli gelişmeler yaşanırken dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündem bölgede meydana gelenlerdi.

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele alan isimlerden biri de muhalif gazeteci Yılmaz Özdil oldu.

YouTube kanalından Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Özdil, Özgür Özel'in yaptığı 'Esad ile temas kurulmalı' açıklamasını tiye aldı.

Özdil, "CHP durumu o kadar okuyamıyor ki Esad kaçmış, Özgür Özel hala 'Esad ile bir an önce görüşme sağlanmalı' diyor." ifadelerini kullandı.

"CHP AKLINI BAŞINA TOPLAMALI"

CHP'nin acilen aklını başına toplaması gerektiğini de belirten Özdil, böyle giderse önümüzdeki seçimin kazananının değişmeyeceğini sözlerine ekledi.

Önümüzdeki şubat ayı anketlerinde ne demek istediğinin görüleceğini de sözlerine ekleyen Özdil, "CHP acilen aklını başına toplamazsa önümüzdeki seçimi yine Erdoğan kazanır, sonra kimse ağlamasın. 2025 yılının en geç şubat ayı anketlerinde herkes ne demek istediğimi kabak gibi görür." dedi.