Yılmaz Özdil reyondan paylaştı: Tek patlıcan 6 TL

Patlıcan fiyatlarının yükselmesi akıllara sigarayı bırakmak için patlıcan tüketimini öneren açıklamayı getirdi.

Sebze ve meyvelerin fiyatları son dönemde yükseliş trendinde.

Hükümet, fiyatları düşürmek için peş peşe adımlar atmaya başladı.

Bu kapsamda, gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Uygulama, pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Fiyatlara indirim gelmeden önce Yılmaz Özdil, manav reyonundan bir paylaşım yaptı.

TEK PATLICAN 6 LİRA

Eline büyük bir patlıcan alan Yılmaz Özdil, tek patlıcanın 6 lira olduğunu gösterdi.

Bu paylaşım akıllara geçtiğimiz günlerde sigaraya karşı patlıcan tüketimini öneren profesörü getirdi.

SİGARA YERİNE PATLICAN TÜKETİN

Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, “Sigara içtiğimiz takdirde zarar göreceğimizi bilmemiz ve bunun farkına varmamız gerekir. Akciğerlerimize gelen her dumanın yaş ilerledikçe kalıcı hale geldiğini ve devamlı hasarlar bıraktığını, zorunlu ameliyatların bile kanamaların artmasından dolayı yapılamayacağını ve belirli bir yaştan sonra oluşacak KOAH hastalığını, nefes alınamadığını unutmamamız lazım. Eğer nikotin ihtiyacından dolayı sorun yaşanıyorsa patlıcan tüketilebilir. İçerisinde nikotin bulunmakta ve farklı şekillerde tüketimi yapılabilir. Yani nikotin ihtiyacı için patlıcan yeter de artar bile” açıklamasını yapmıştı.

Hayrettin Akkaya'dan sigara bırakma tavsiyesi: Patlıcan tüketin VİDEO