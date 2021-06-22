Yılmaz Özdil soru sordu, muhaliflerin hedefi oldu

Yılmaz Özdil, muhalif gazetecilerin Sezgin Baran Korkmaz'ın finansörlüğünde televizyon kurduğunu ifşa etmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Türkiye'de muhalif gazetecilerin bir araya gelerek kurduğu söylenen Artı 1 TV hakkında Yılmaz Özdil'den, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın da kurucuları arasında yer aldığı kanalın finansörünün Sezgin Baran Korkmaz olduğuna işaret etti.

Bilindiği üzere; Artı 1 TV kadrosunda Uğur Dündar'ın yanı sıra; Can Dündar, Mirgün Cabas, Pelin Batu, Barbaros Şansal, Özgür Mumcu gibi isimler de yer alıyordu.

"KİMLERE TELEVİZYON KANALI KURDURDUKLARI BİLE ORADA YAZIYOR"

Amerika'da Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan iddianameyi işaret eden Yılmaz Özdil, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" dedi.

"NETİCEDE KANAL KİMİNMİŞ.."

Uğur Dündar'ın tepkisi üzerine Yılmaz Özdil, tweet'lerine şöyle devam etti: "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde... Neticede kanal kiminmiş?"

YILMAZ ÖZDİL AK PARTİLİ İLAN EDİLDİ

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ile yaşadığı gerilim nedeniyle sosyal medyada hedef tahtasına yerleştirildi.

Yılmaz Özdil'in bu açıklamalarla AK Parti'ye fayda sağladığı söylendi, troll hesaplar üzerinden Yılmaz Özdil, AK Partili ilan edildi.