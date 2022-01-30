Nokta TV'de Ezgi Pekşen'in sunuculuğunu yaptığı bir programda konuşan Yılmaz Özdil, CHP ve CHP'ye oy verenlerin neden sürekli hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı.

Yılmaz Özdil Ezgi Pekşen'in sunduğu programda Nokta Tv'nin konuğuydu.

Çeşitli siyasi konulara, Türkiye'ye hakim olan havaya dair açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, CHP'nin sürekli başarısız oluşuna ve seçmenlerinin hayal kırıklığına uğradına değindi.

"TELE1 SEYREDİP, CUMHURİYET OKURSANIZ AKP BİTTİ ZANNEDERSİNİZ"

CHP seçmenlerine seslenen Yılmaz Özdil, "Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır" dedi.

Yılmaz Özdil: Tele1 seyredip Cumhuriyet okursanız AK Parti bitmiş zannedersiniz - Video

"SEÇİM GÜNÜ HERKES KARALAR BAĞLIYOR"

Gençlerin hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Özdil, "Sonra ne oluyor geliyor seçimde herkes karalar bağlıyor, özellikle bu ülkenin gençleri her defasında bu hayal kırıklığına uğramanın neticesinde ülkeyi terketme noktasına geliyor."

"GENEL MERKEZİN TALİMATIYLA, ATATÜRKÇÜ GAZETECİ AYAKLARIYLA TOPLUMA DERS VERMEYE ÇALIŞAN GAZETECİLER VAR"

'Atatürkçü gazeteci' geçinenlerin olduğunu söyleyen Özdil, "Siz gazetecilik yapmanız gerekirken kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu'nu bu topluma, Atatürkçü CHP'ye kakalayan kitle, bugün genel merkezin talimatıyla, Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeye çalışıyor. " dedi.

"O ZAMAN ADAM ÜZERİMİZDEN DOZER GİBİ GEÇMEYE DEVAM EDECEK"

Yılmaz Özdil, "Ve bu anlattıklarımı CHP'nin bütün milletvekilleri biliyor. Bütün il ve belediye başkanları biliyor. Kimse buna sesini çıkarıyor mu, çıkarmıyor. O zaman adam üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek dersin." dedi.