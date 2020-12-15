Diyanet'in kuraklığa çare için gerçekleştirdiği yağmur duasıyla, Yılmaz Özdil dalga geçip "Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu." dedi.

Ülke genelinde sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Beklentinin oldukça altında kalan yağışlar nedeniyle de barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe düşüyor. Yağış alamayan illerde barajlardaki su seviyeleri yüzde 30’lara kadar geriledi.

Bu durum, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı geçtiğimiz cuma günü harekete geçirdi. Bakanlık tarafından, cuma namazından sonra 81 ilde yağmur duası yapıldı.

TELE 1 EKRANLARINDA DALGA GEÇİLDİ

Cüneyt Akman'ın sunduğu Zamanın Ruhu programının konuğu geçtiğimz gün, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil oldu.

Hafta boyunca yağışlı geçen hava durumu sonrası TELE 1 ekranlarında, yapılan yağmur duasıyla dalga geçildi.

"METEOROLOJİ ZATEN SAĞANAK GÖSTERİYORDU"

Cüneyt Akman, Diyanet'in gerçekleştirmiş olduğu yağmur duası ile ilgili "Diyanet İşleri Başkanlığı yağmur duasına çıktı. Fakat yağmur duasına çıktığı gün ve sonraki günler için zaten meteoroloji fena halde sağanak gösteriyordu. Acaba diyorum karar aldılar da sonra mı böyle oldu hazır sağanak gelecek bu arada bir yağmur duasına mı çıksak dediler" ifadelerini kullanarak konu ile ilgili Yılmaz Özdil'in fikrini sordu.

BİZE GAVUR İZMİR DİYORLAR AMA EN ÇOK BURADA TUTTU

Özdil ise "Dua en çok burada tuttu çünkü 3 gündür burada yağmur var" deyip dalga geçerek şunları söyledi;

"Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Şimdi tabii önceki günkü yazımda da anlatmaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil.

Yılmaz Özdil yağmur duasıyla dalga geçti İZLE





BUNU NİYE YAPTIK

Peki bunu niye yaptık? Bir tanesi işte CHP'li belediyeler geldi memleketin bereketi kaçtı kuruttu filan diye. Cami avlularında yani rahmetli Yaşar Nuri'nin dediği gibi Allah'la aldatıldık. "