Yılmaz Özdil'den AK Parti'nin icraatına övgü Gazeteci Yılmaz Özdil, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir aile büyüğünün tedavi olduğunu yazarak AK Parti icraatını övdü. Özdil paylaşımında ise AK Parti'nin adını bile geçirmedi.

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Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Özdil paylaşımında bir aile büyüğünün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olduğunu belirtti.

"Yürekten teşekkür ederim"

Bir haftadır hastanede olduğunu belirten Özdil şu paylaşımı yaptı:

"Aile büyüğümüz için ambulansla acilden girdik, bir haftadır İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeydik, hekimlerinden, hemşirelerine, laborantlarından, hasta bakıcılarına kadar, herkese eşit şekilde, gerçekten insanüstü çabayla çalışıyorlar, yürekten teşekkür ederim."

AK Parti'nin icraatına övgü

1982'de 54 dönüm üzerine yapılan hastane, 2002'den sonra AK Parti döneminde 136.000 metrekare ilave sağlık tesisi yapılarak genişletilmişti.

Özdil'in paylaşımında AK Parti'ye teşekkür etmemesi ise gözlerden kaçmadı. Özdil'in paylaşımı hükümetin icraatını övdü olarak yorumlandı.

