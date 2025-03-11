Geçtiğimiz günlerde Halk TV’nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı’nın konuk olduğu bir röportaj yayımlandı.

Söz konusu röportajda Kütahyalı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yürütülen 'yeni çözüm süreci' üzerine dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Halk TV'nin sosyal medya hesaplarından da, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sürece dair çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalında açıkladı" ifadeleriyle duyurulan program, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Röportajın ardından, dikkat çeken bir gelişme yaşandı...

HALK TV'DEN 5 GAZETECİ İSTİFA ETTİ

Röportaj sonrası önce Serpil Yılmaz, ardından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan, kanal ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Halk TV'de yaşanan gelişmeler ile ilgili bir paylaşım da muhalif tanınan Yılmaz Özdil'den geldi.

"BELEDİYELERDEN PARA ALAN SÖZDE MUHALİF TİPLER"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdil şöyle dedi:

"İMAMOĞLU’NU DESTEKLEYEN GAZETECİLERİN ÇOĞU APARAT"

CHP içindeki adaylık süreci konusunda da konuşan Özdil, sosyal medyada şu değerlendirmede bulundu:

“İmamoğlu’nu destekleyen gazeteci arkadaşlar var, bunların çoğu aparat!

Bunlar İmamoğlu’nu desteklerken dikkat edin aynı cümlenin sonunda Mansur Yavaş’ı eleştiriyorlar, karalıyorlar. Bu niye?



Israrla söylüyorum, İmamoğlu nasıl olsa yasaklanacak diye düşünüp, Mansur Yavaş’ı da nefret ettirerek partiden tasfiye etmek istiyorlar. Böylece Özgür Özel’i cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorlar.



Bunu ısrarla söylüyorum İmamoğlu’nu destekliyorsan destekle, Mansur Yavaş’a neden küfrediyorsun? Partiden gitsin diye!”