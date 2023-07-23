Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu destekçilerine: Türkiye'ye kumpas kurdular Seçim sonrası alınan hezimetle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri dozunu artıranlardan biri olan gazeteci Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na 'kazanacak aday' diyenleri eleştirdi.

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14-28 Mayıs seçimlerinin ardından, süreçten galibiyetle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevine 5 yıl daha devam edecek.

Seçim galibiyetine kesin gözüyle baktılar

Seçim öncesi ise muhalefet cephesinde, medya ve diğer yazılı kaynaklarda Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday olarak gösterilmiş, gerek anketlerde, gerekse televizyon programlarında Kılıçdaroğlu'nun galibiyetine kesin gözüyle bakılmıştı.

Öyle ki, Kılıçdaroğlu'na genel başkan olarak hitap ediliyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcıları olarak görülüyordu.

Hatta Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına gönderdiği mesajda kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etmişti.

Seçimden çıkan hezimet sonrasında birçok muhalif, Kılıçdaroğlu'nun artık koltuğu bırakması gerektiğine dair yorumlarda bulunmuş, CHP'de değişim sesleri yükselmişti.

"Kılıçdaroğlu'na 'kazanacak aday' diyenler, Türkiye'ye kumpas kurdu"

Muhalif gazetecilerden Yılmaz Özdil, seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu şişiren muhaliflere ateş püskürdü.

Kılıçdaroğlu'na amansız destek verenlerin Türkiye'ye kumpas kurduğunu belirten Özdil, sosyal medya hesabından şunları yazdı: