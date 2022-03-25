Yılmaz Özdil, Suriyelileri göndereceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu ile ittifak içerisinde olmasını eleştirdi.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin durumu uzun süredir gündemde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Suriyelilerin hepsini ülkelerine göndereceğini söylüyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil, muhalefetten yükselen 'Suriyelileri göndereceğiz' seslerini değerlendirdi ve yaşanan çelişkiye dikkat çekti.

Muhalefetin Suriyeliler konusunda açık konuşmaya cesaretinin olmadığını ifade eden Yılmaz Özdil, Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir ittifak içerisinde olmasını 'çelişki' olarak yorumladı.

"ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKSİN.."

YouTube'da Tuba Emlek'in sorularını yanıtlayan Yılmaz Özdil, şunları söyledi: "Baskı muhalefeti esir almış durumda. Kimse konuşamıyor. Milletvekiline mikrofon uzatın kaçıyor. Kardeşim sen, vatandaşa doğruyu söyleyecek kadar cesaretin yoksa ülkeyi nasıl yöneteceksin.

"DAVUTOĞLU İLE MASAYA OTURMUŞLAR.."

Ahmet Davutoğlu ile masaya oturmuşlar, Suriyelileri göndereceğiz diyorlar. Suriyelileri getiren adam zaten Ahmet Davutoğlu.."

Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na Suriyeli tepkisi VİDEO



6'LI MUTABAKATA ELEŞTİRİ: İÇİNDE ATATÜRK YOK

Yılmaz Özdil, yayının devamında 6 partinin mutabakat metnini de çok sert sözlerle eleştirdi.

"Parayı ışığa tutacaksın, bakarsın içinde Atatürk varsa o para gerçek paradır. İçinde Atatürk yoksa, o sahtedir. İçinde Atatürk geçmeyen sahtedir. Sen toplantı yapmışsın, ülkeyi kurtaracağım diyorsun, mutabakat metninde Atatürk yok. Atatürk vizyonu olmayan bir metin, ülkenin kurtarıcı vizyonu olabilir mi? İçinde Atatürk bir mutabakatın, CHP'nin bunu kabullenmesi.. Bu üzerinde konuşulacak bir masa değil bence."