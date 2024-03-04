Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e: CHP'nin en çapsız başkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" demesinin ardından konuşan Yılmaz Özdil, "CHP'ye tavsiyem Özgür Özel'i konuşturmayın. Adam konuşunca İmamoğlu ve Yavaş'ın yüreği ağzına geliyor" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de siyasetin kalbi, yerel seçim gündemiyle artıyor.

Siyasi parti liderleri yaptıkları mitinglerle ve konuşmalarla gündemi daha da hareketlendiriyor.

Bu isimlerden birisi de Özgür Özel...

CHP'nin başına geçen ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde çalışmalarını sürdüren Özel, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı.

Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

Ancak şu sıralar İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine konuşan Yılmaz Özdil, Özgür Özel için, "Çapsız" dedi.

Özdil'in devam eden açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;

"Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor"

Özgür Özel... Gerçekten CHP tarihinin en çapsız başkanı. Çıktı Manisa miting kürsüsüne, "Türkiye'yi sevenlerde oy istiyoruz. Bedelliye kaçanlardan değil" dedi.



Halbuki bu Özgür Özel şahsi avukatını Çankaya Belediye Başkan adayı yapmıştı. O adayın bile askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Özgür Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor.

"Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse o kadar iyi"