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CHP içerisinde iç savaş sürüyor...

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan kavgalar, ardından kurultay süreci ile devam etti.

Yerel seçimlerde elde edilen başarıyla bir süre tartışmaların durduğu partide son zamanlarda kazan tekrar kaynamaya başladı.

ÖZDİL VE ÖZEL ARASINDA POLEMİK SÜRÜYOR

Özellikle Özgür Özel ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil arasında sert polemikler sürüyor.

CHP'nin başına geçtiği günden itibaren Özel'e sert eleştirilerde bulunan Özdil, bir çıkış daha yaptı.

"ATATÜRK'ÜN KOLTUĞU BU ADAMA YAKIŞMIYOR"

Yerel seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen CHP üyelerinin umutsuzluğa sürüklendiğini söyleyen Özdil, "Atatürk'ün koltuğu bu adama yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

"PAPA MÜSLÜMAN OLUR, CHP İKTİDAR OLAMAZ"

Özel için dikkat çeken bir benzetmede de bulunan Özdil, "Papa’nın Müslüman olma ihtimali, Özgür Özel’in CHP’yi başarıya götürme ihtimalinden fazladır." dedi.

"YALVARDIK ÖZGÜR ÖZEL'LE OLMAZ DİYE"

Yılmaz Özdil açıklamalarında şunları söyledi:

Yerel seçimlerin üzerinden 9 ay bile geçmedi ama sanki 9 yıl geçmiş gibi. Ne o zaferden eser kaldı, ne o coşkudan eser kaldı ne de partide moral kaldı. Her gittiğim yerde insanlar soruyor ne olacak. Yalvardık buradan bu Özgür Özel’le olmaz diye. O koltuk Atatürk’ün koltuğu kardeşim o koltuğa yakışmıyor derken, daha ilk günden kibire kapıldı, hırsı aklının önünde gidiyor dediğimiz için ciğeri beş para etmez kiralık kalemlerle beni linç ettirdiniz. Bütün CHP’yi bana saldırtmaya çalışırken böyle olacağı belli değil miydi. Ülkenin vebalini alıyorsunuz kardeşim. Çoluğun çocuğun geleceğini çalıyorsunuz.

"HEPİMİZ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYACAK DURUMDAYIZ"