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Belediyenin yıkmadığı kaçak villaya kendi anlaştığı ekibi yollayan Yılmaz Özdil, sökülen malzemeler depoya kaldırıyor.

CHP'li Bodrum Belediyesi, bölgede yapılan kaçak villalara karşı acımasız olduğunu göstermek için kepçelerle yıkım işlemlerini gerçekleştiriyordu.

Söz konusun Yılmaz Özdil olunca Bodrum Belediyesi yıkım işlemini gerçekleştirmedi.

Kaçak villanın yıkımı için Yılmaz Özdil özel bir ekiple anlaştı.

Villaya giden işçiler, kaçak bölümlerdeki malzemeleri büyük bir titizlikle zarar vermeden sökmeye başladı.

Sökülen malzemeler kamyonetlerle depoya götürüldü.

Yılmaz Özdil'in villasında özel ekip çalışıyor VİDEO