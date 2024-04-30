Yılmaz Tunç: 124 yeni mahkeme kuruldu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla 124 yeni mahkeme kurulduğunu açıkladı.

AA

Yargı teşkilatı büyümeye devam ediyor...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

"Yargılamaların makul sürede sonuçlanmasını amaçlıyoruz"

Tunç mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

"Milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımında şunları kaydetti:

Biri deprem bölgemizde 4 bölge idare mahkemesinde 10 idari dava dairesi, 3'ü deprem bölgemizdeki 6 mahalde 44 idare ve vergi mahkemesi, 18'i deprem bölgemizde 57 mahalde aile, asliye ticaret, iş, tüketici mahkemeleri ile infaz hakimliği olmak üzere 70 mahkeme kurduk. Yeni kurulan 124 mahkememiz, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)