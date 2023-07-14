Yılmaz Tunç: 15 Temmuz, Türkiye'yi işgal girişimiydi Anma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "15 Temmuz'u bir darbe kalkışması olarak nitelendirmek hafif kalır. 15 Temmuz, Türkiye'yi işgal girişimiydi ve bu işgal girişimine karşı milletimiz büyük bir kahramanlık gösterdi" dedi.

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AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ramazanoğlu Camisi'nde şehitler için okutulan mevlide katıldı, dua etti.

Cuma namazının ardından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'ne geçen Bakan Tunç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

"Kılı kırk yararak, haksızlıklara neden olmayacak şekilde çalışmalar devam etti"

Konuşmasında 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçtiğini ifade eden Tunç, hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileyerek şöyle devam etti:

15 Temmuz'u bir darbe kalkışması olarak nitelendirmek hafif kalır. 15 Temmuz, Türkiye'yi işgal girişimiydi ve bu işgal girişimine karşı milletimiz büyük bir kahramanlık gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hain darbe girişimi milletimizin kahramanlığı sayesinde önlenmiş oldu. Darbecilerden hesap sorma dönemi kalkışmanın ilk anından itibaren başladı. O gece yargımız, cumhuriyet savcılarımız hemen olaya el koydu ve soruşturmaları başlattılar. Bu soruşturmalar neticesinde gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. Hukuk içerisinde darbecilerle mücadele dönemi devam etti. Olağanüstü hal çerçevesi içerisinde, Anayasa'nın verdiği yetki çerçevesi içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraçlar söz konusu oldu. Olağanüstü Hal Komisyonu bunları inceledi. Kılı kırk yararak, haksızlıklara neden olmayacak şekilde çalışmalar devam etti.

Tunç, fiili darbe davalarının tamamının sonuçlandığını, temyiz aşamasında olanların incelemesinin sürdüğünü bildirdi.

"Milletimizin tankların önüne durarak gösterdiği kahramanlığa destek veren bir yargımız var"

"Şu anda cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu var ve bunlar yargımızın vermiş olduğu kararlar çerçevesi içerisinde cezalarını çekmeye devam ediyorlar." ifadesini kullanan Tunç şunları kaydetti:

Şunu ifade etmek lazım, geçmişte de darbeler, darbe kalkışmaları oldu. Vesayetçi anlayışın hakim olduğu o dönemlerde darbecileri cübbeleriyle birlikte 'hazır ol'da bekleyen bir yargı yerine bugün 15 Temmuz'da gördük ki onlardan hesap soran bir yargımız var. Milletimizle birlikte, milletimizin tankların önüne durarak gösterdiği kahramanlığa destek veren bir yargımız, hukuk devletimiz var.

"Bağımsızlığımıza, bayrağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Tüm şehit ailelerine başsağlığı, gazilere sağlıklı uzun ömür dileğinde bulunan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Sizlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onların bize bıraktığı bu ülkeye, bağımsızlığımıza, bayrağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her zaman uyanık olacağız, o kötü insanların bir daha sahneye çıkmasına hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.

"Aziz milletimiz bütün dünyaya göstermiş oldu"

Türk milletinin o karanlık günleri bir daha yaşamaması temennisinde bulunan Tunç şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımızın milletine olan güveni, milletin de Cumhurbaşkanımıza olan güveni, o geceki telefon bağlantısı, o görüntüyle beraber milletin meydanlara inmesi, bir kahramanlık gösterisi. İnsan hakları ve demokrasi mücadelesinin nasıl yapıldığını aziz milletimiz bütün dünyaya göstermiş oldu.

Şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Bakan Tunç gazilerle de görüştü.