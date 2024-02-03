Yılmaz Tunç açıkladı: Deprem soruşturmalarında son durum Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, bunlardan 267'si hakkında tutuklama, 984'ü için ise adli kontrol kararının devam ettiğini ifade etti.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan depremlerin ardından birçok konutun eksikleri ortaya çıktı.

Yıkıcı depremlerde çok sayıda kusurlu bina tespit edildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ederken binlerce vatandaşın hayatına mal olan depremlerde sorumlular belirleniyor.

Son durumu paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatırken, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete başsağlığı ile sabır diledi.

"Tüm deliller muhafaza ediliyor"

Deprem anından itibaren delillerin tespiti için başka illerden bölgede 1000'e yakın hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdiklerini bildiren Tunç, yıkılan her bir bina bakımından bilirkişi incelemesine esas teşkil edecek tüm delilleri muhafaza ettiklerini söyledi.

2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Depremden etkilenen illerde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açıldığı bilgisini paylaşan Tunç, şunları kaydetti: